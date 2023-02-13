Звездный форвард «Лейкерс» рискует пропустить матч с « » в понедельник.

Участие Джеймса в игре находится под вопросом из-за болей в левом голеностопном суставе.

38-летний Джеймс пропустил два матча подряд после того, как в начале прошлой недели превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

Главный тренер « » ожидает, что Джеймс вернется на паркет до перерыва на Матч звезд.

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