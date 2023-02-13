Участие Леброна Джеймса в матче с «Портлендом» под вопросом
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рискует пропустить матч с «Портлендом» в понедельник.
Участие Джеймса в игре находится под вопросом из-за болей в левом голеностопном суставе.
38-летний Джеймс пропустил два матча подряд после того, как в начале прошлой недели превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм ожидает, что Джеймс вернется на паркет до перерыва на Матч звезд.
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