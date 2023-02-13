Участие Леброна Джеймса в матче с «Портлендом» под вопросом

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс Портленд НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рискует пропустить матч с «Портлендом» в понедельник.

Участие Джеймса в игре находится под вопросом из-за болей в левом голеностопном суставе.

38-летний Джеймс пропустил два матча подряд после того, как в начале прошлой недели превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм ожидает, что Джеймс вернется на паркет до перерыва на Матч звезд.

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6 комментариев

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lecter666_destiny
Ответ Лиллард унижатель!
Хейтеры говорившие, что сразу после рекорда ЛеБрон забьет на ЛАЛ, оказались правы.
Так не только хейтеры, все так говорили. Это же логика. Кстати на АСГ он будет как ни в чем не бывало данковать. А извини конечно, но галики болят У ВСЕХ баскетболистов практически всегда. И Леброн до рекорда отлично играл с больным галиком...
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Николай Соколов
Леброн всё рекорд отмечает) главное чтобы загул не перешёл в запой)
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Александр Синенко
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Надеюсь, скоро можно будет и за Бизли «спасибо» сказать
Бизли нестабилен, в этом вся проблема. Я думаю его летом как актив для обмена будут использовать
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ Александр Синенко
Надо признать в игре с гсв и без него команда неплохо смотрелась. Дэвису надо прибавить и с ДиЛо сыграться, и вполне боеспособный коллектив. Ну и Пелинка, спасибо за Вандербилта!
Надеюсь, скоро можно будет и за Бизли «спасибо» сказать
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Лиллард унижатель!
Хейтеры говорившие, что сразу после рекорда ЛеБрон забьет на ЛАЛ, оказались правы.
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Александр Синенко
Надо признать в игре с гсв и без него команда неплохо смотрелась. Дэвису надо прибавить и с ДиЛо сыграться, и вполне боеспособный коллектив. Ну и Пелинка, спасибо за Вандербилта!
+9
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+8
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