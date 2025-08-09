Иффе Лундберг, Айзейя Майк и Франк Ниликина могут покинуть «Партизан»
«Партизан» намерен расстаться с тремя игроками.
Белградский «Партизан» продолжает активно действовать на трансферном рынке. Как сообщает Mozzart Sport, сербский клуб решил расстаться сразу с тремя игроками.
Ожидается, что команду покинут атакующий защитник Иффе Лундберг, тяжелый форвард Айзейя Майк и разыгрывающий Франк Ниликина
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mozzart Sport
