Иффе Лундберг, Айзейя Майк и Франк Ниликина могут покинуть «Партизан»

«Партизан» намерен расстаться с тремя игроками.

Белградский «Партизан » продолжает активно действовать на трансферном рынке. Как сообщает Mozzart Sport, сербский клуб решил расстаться сразу с тремя игроками.

Ожидается, что команду покинут атакующий защитник Иффе Лундберг, тяжелый форвард Айзейя Майк и разыгрывающий Франк Ниликина