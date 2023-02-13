Инсайдер: «В «Лейкерс» были удивлены тем, что Леброн Джеймс продолжал играть 40+ минут с травмой»

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил два последних матча команды из-за травмы стопы.

По словам словам инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, некоторые представители «Лейкерс» были очень удивлены тем, что Джеймс продолжал проводить много минут на паркете, несмотря на повреждение.

«Некоторые люди в команде, с которыми я разговаривал, говорили: «Он снова играет 40 минут. Что же мы делаем? Мы измотаем его», – рассказал Макменамин.

Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cubs-V
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Болелы Лейкерс сейчас максимально позитивно смотрят на мир после обменов). А вот ГСВшники как обычно будут ныть, если у Пула или Уиггинса не пойдёт.
А ты вон Лектора прочитай. ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BT
А тренер в Лейкерс есть? Контролировать нагрузку игрока он не может, или с Леброном это табу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Ответ Cubs-V
Что за теории заговора? "Забьет на команду после рекорда, вот я же говорил"... Леброн взял себе отдых перед МВЗ. Что тут не ясно? Еще 1,5 месяца сезона будет. Лэйкерс в 3 победах от ПИ. Болелы ГСВ думают, как их команда титул возьмет с 9 места не смотря не на что, а фаны ЛАЛ, уже похоронили команду. Далеко вам до них... Это я в целом о ситуации.
Каким образом они эти 3 победы отыграют? Они еле еле абсолютно мертвый ГСВ обыграли, которые последние 5 минут играли как ребята с соседнего двора. Если Дэвис не перестанет валять дурака то ПТБ сегодня сольют, так как ПТБ в любом случае свои 115 очков отгрузят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Kuzmenyuk
Ответ Cubs-V
Что за теории заговора? "Забьет на команду после рекорда, вот я же говорил"... Леброн взял себе отдых перед МВЗ. Что тут не ясно? Еще 1,5 месяца сезона будет. Лэйкерс в 3 победах от ПИ. Болелы ГСВ думают, как их команда титул возьмет с 9 места не смотря не на что, а фаны ЛАЛ, уже похоронили команду. Далеко вам до них... Это я в целом о ситуации.
Болелы Лейкерс сейчас максимально позитивно смотрят на мир после обменов). А вот ГСВшники как обычно будут ныть, если у Пула или Уиггинса не пойдёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cubs-V
Что за теории заговора? "Забьет на команду после рекорда, вот я же говорил"...
Леброн взял себе отдых перед МВЗ. Что тут не ясно?
Еще 1,5 месяца сезона будет.
Лэйкерс в 3 победах от ПИ.
Болелы ГСВ думают, как их команда титул возьмет с 9 места не смотря не на что, а фаны ЛАЛ, уже похоронили команду.
Далеко вам до них...
Это я в целом о ситуации.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
Ответ Dimassss6
Рекорд сам себя не побьёт. Вот такие пироги
И девочка сама к себе не подсядет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Стас Соболев
Если он так играет с травмой, то как же он будет играть без болей в стопе? 🤔
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimassss6
Рекорд сам себя не побьёт. Вот такие пироги
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий