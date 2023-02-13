Инсайдер: «В «Лейкерс» были удивлены тем, что Леброн Джеймс продолжал играть 40+ минут с травмой»

Звездный форвард « » пропустил два последних матча команды из-за травмы стопы.

По словам словам инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, некоторые представители «Лейкерс» были очень удивлены тем, что Джеймс продолжал проводить много минут на паркете, несмотря на повреждение.

«Некоторые люди в команде, с которыми я разговаривал, говорили: «Он снова играет 40 минут. Что же мы делаем? Мы измотаем его», – рассказал Макменамин.

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