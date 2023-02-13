Боян Богданович: «Если вернусь в Европу, хотел бы сыграть за «Реал» или «Фенербахче»
Форвард «Детройта» Боян Богданович назвал команды, в которых он хотел бы сыграть, если бы вернулся в Европу.
«Не думаю, что кто-нибудь снова буду играть в Европе. Да, мне бы хотелось, но какая разница... Мне нравится это обсуждать, это другой тип баскетбола, менталитет в Европе отличается от НБА. В каждом матче жесткая борьба.
Если вернусь в Европу, хотел бы сыграть за «Реал» или «Фенербахче». Но на данный момент я не думаю об этом», – сказал хорватский форвард.
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