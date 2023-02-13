Боян Богданович: «Если вернусь в Европу, хотел бы сыграть за «Реал» или «Фенербахче»

Теги Детройт Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Реал НБА Боян Богданович Баскетбол

Форвард «Детройта» Боян Богданович назвал команды, в которых он хотел бы сыграть, если бы вернулся в Европу.

«Не думаю, что кто-нибудь снова буду играть в Европе. Да, мне бы хотелось, но какая разница... Мне нравится это обсуждать, это другой тип баскетбола, менталитет в Европе отличается от НБА. В каждом матче жесткая борьба.

Если вернусь в Европу, хотел бы сыграть за «Реал» или «Фенербахче». Но на данный момент я не думаю об этом», – сказал хорватский форвард.

Матчи могли прервать собака или похороны: Василий Прокофьев пылил в Мексике и Эквадоре, а сейчас развивает игроков МБА

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Не думаю что он им нужен будет в 35-36. А пока все идёт к тому что у него будет ещё 2-3 летний контракт в НБА)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cubs-V
Думал Богданович, хотел свалить перед дедлайном. Странно, что его не взяли. Хотя с такими дикими переходами, он ушел на третий план. Но летом за ним должна быть охота.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий