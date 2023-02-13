Боян Богданович: «Если вернусь в Европу, хотел бы сыграть за «Реал» или «Фенербахче»

Форвард « » назвал команды, в которых он хотел бы сыграть, если бы вернулся в Европу.

«Не думаю, что кто-нибудь снова буду играть в Европе. Да, мне бы хотелось, но какая разница... Мне нравится это обсуждать, это другой тип баскетбола, менталитет в Европе отличается от . В каждом матче жесткая борьба.

Если вернусь в Европу, хотел бы сыграть за « » или « ». Но на данный момент я не думаю об этом», – сказал хорватский форвард.

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