Айзейя Стюарт стал автором ключевого попадания во втором овертайме матча со «Сперс»

« » и « » выяснили победителя лишь во втором овертайме.

Автором ключевого попадания стал центровой , который добавил мяч в корзину при счете 132:131 за 51,8 секунды до сирены.

Чуть позже Стюарт установил окончательный счет двумя точными бросками в линии – 138:131.

На счету Айзейи 15 очков, 11 подборов и 4 передачи. Самым результативным у победителей стал , набравший 32 очка.

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