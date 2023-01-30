«Пистонс» считают Бояна Богдановича ключевым членом команды

Владельцы и руководство « » сообщили , что считают его ключевым членом команды. Также они посвятили хорватского форварда в планы клуба на межсезонье.

Ранее сообщалось, что «Пистонс» готовы к обмену Богдановича, но рассчитывают получить за 33-летнего игрока как минимум один незащищенный пик первого раунда. Интерес к форварду проявляют многие клубы лиги, включая «Лейкерс», «Даллас», «Кливленд», «Милуоки» и «Новый Орлеан».

Хорват в нынешнем сезоне набирает 21,2 очка, 3,6 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру при 41,2% реализации 3-очковых.

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