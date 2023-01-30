«Пистонс» считают Бояна Богдановича ключевым членом команды

Теги возможные переходы Детройт НБА Боян Богданович Баскетбол

Владельцы и руководство «Детройта» сообщили Бояну Богдановичу, что считают его ключевым членом команды. Также они посвятили хорватского форварда в планы клуба на межсезонье.

Ранее сообщалось, что «Пистонс» готовы к обмену Богдановича, но рассчитывают получить за 33-летнего игрока как минимум один незащищенный пик первого раунда. Интерес к форварду проявляют многие клубы лиги, включая «Лейкерс», «Даллас», «Кливленд», «Милуоки» и «Новый Орлеан».

Хорват в нынешнем сезоне набирает 21,2 очка, 3,6 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру при 41,2% реализации 3-очковых.

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2 комментария

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Сергей Пузанков
Ну конечно, считают, кто бы сомневался))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Руководство Пистон попрощались с Богдановичем заголовок же?)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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