«Лейкерс» готовы отдать за Бояна Богдановича защищенный пик первого раунда

Теги возможные переходы Детройт Лейкерс НБА Боян Богданович Баскетбол

«Пистонс» готовы к обмену защитника Бояна Богдановича, но рассчитывают получить за 33-летнего игрока как минимум один незащищенный пик первого раунда.

По информации обозревателя The Athletic Йована Бухи, «Лейкерс» готовы отдать за Богдановича лишь защищенный пик первого раунда.

Отмечается, что позиция «озерников» может измениться ближе к дедлайну на обмены.

Хорват в нынешнем сезоне набирает 21,5 очка, 3,6 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру при 42,3% реализации 3-очковых.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

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15 комментариев

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armageddon123456
Ответ Алексааандр
Вот мне не понятно, они подписали Хатимуру, окей, и писали, что он будет в старте выходить, тогда получается если они обменяют Богдановича, то Хатимура в любом случае будет выходить со скамьи? Тогда основной состав будет: Шрёдер, Уокер, Богданович, Леброн и Дэвис. Запас, если с задней линией понятно, что будут выходить Уэстбрук, Ривз, Беверли, иногда и Кристи, если есть травмированные игроки. С передней линией пока не понятно, тут Браянт, Гэбриэл, Браун, Хатимура и по праздникам может быть Хуан. Где взять столько минут? Даже с учётом того, что кто-то уйдет с пиком за Богдановича. Возможно конечно Браун отвалится на дальнюю скамейку, но он очень неплох
То, что пишут и то, что будет - разница огромная. Про Хатимуру не писал ни один инсайдер, что его ЛАЛ попробуют забрать - однако он в ЛАЛ. То же самое, но в обратную сторону с Богдановичем - про него пишут уже 3 месяца, что ЛАЛ его хотят, по итогу его нет и скорее всего не будет, просто потому что 90% инсайдеров - пустобрехи, кроме Воджа и Чарании, которые как правило говорят когда что-то знают наверняка, впустоту поздух не сотрясают. Остальные - накидывают воду на мельницу. Короче говоря, трейда Богдановича не будет, это 90%, потому что отдавать некого, кроме Беверли (а в последнее время он себе акции очень поднял, и химию делает в команде, никто такого игрока отправлять не будет куда подальше)
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armageddon123456
Ответ Дмитрий Сологубов
Пхахах Смотри не порвись, защищая днарей пенсионеров))))
Еще один приглупетый...
+2
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+2
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Алексааандр
Вот мне не понятно, они подписали Хатимуру, окей, и писали, что он будет в старте выходить, тогда получается если они обменяют Богдановича, то Хатимура в любом случае будет выходить со скамьи? Тогда основной состав будет: Шрёдер, Уокер, Богданович, Леброн и Дэвис. Запас, если с задней линией понятно, что будут выходить Уэстбрук, Ривз, Беверли, иногда и Кристи, если есть травмированные игроки. С передней линией пока не понятно, тут Браянт, Гэбриэл, Браун, Хатимура и по праздникам может быть Хуан. Где взять столько минут? Даже с учётом того, что кто-то уйдет с пиком за Богдановича. Возможно конечно Браун отвалится на дальнюю скамейку, но он очень неплох
0
0
0
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kelesis
Ответ Lokomotiv__1992
По сути игрока на пол сезона .. где не ясно что даже с шансами на плей-офф, пик обязан быть защищеный
У него контракт еще на 2 сезона, последний негарантированный
+1
0
+1
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Дмитрий Сологубов
Ответ Xell
Усилит трешку. Надо брать
Да, перспективный паренёк.
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-2
-2
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Дмитрий Сологубов
Ответ armageddon123456
А если открыть состав? Вот удивление то будет, что старше 30 лет там всего 3 человека: Дед, РВБ и Беверли. Остальные либо на пике либо молодые. Ветераны, ага... С прошлого сезона не отпустило что-ли?
Пхахах
Смотри не порвись, защищая днарей пенсионеров))))
0
-5
-5
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Lokomotiv__1992
По сути игрока на пол сезона .. где не ясно что даже с шансами на плей-офф, пик обязан быть защищеный
+3
-1
+2
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armageddon123456
Ответ Сергей Пузанков
Защиту ни в коем случае снимать нельзя. Пик поздний, неизвестно, что будет с командой, хотя бы топ-3 защита должна быть.
За 33-летнего снайпера (отличного) но совсем без дефа - даже топ-5 защиту нужно оставить. То есть за Бояна потенциально 6 пик - это неплохо. Вопрос какого года? Хотя какая разница, что в 27 что в 29 году неизвестно что с командой будет, может после Деда очередную звезду или двух как СА подпишут и снова вперед за гайками, и цена тем пикам будет ломаный грош, причем в базарный день
+4
-2
+2
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Сергей Пузанков
Защиту ни в коем случае снимать нельзя. Пик поздний, неизвестно, что будет с командой, хотя бы топ-3 защита должна быть.
+2
-1
+1
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Александр Ф. Скляр
За 1 пик ? Ну нахер ...
0
0
0
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Xell
Усилит трешку. Надо брать
+4
-2
+2
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Lokomotiv__1992
Ответ armageddon123456
А если открыть состав? Вот удивление то будет, что старше 30 лет там всего 3 человека: Дед, РВБ и Беверли. Остальные либо на пике либо молодые. Ветераны, ага... С прошлого сезона не отпустило что-ли?
Ничего нового не могут придумать ) старый добрый хейт )
+15
-1
+14
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Степан Цубер
Да ну на..., неужели)
+1
0
+1
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armageddon123456
Ответ Denis Poyloy
Озёрные ветераны.
А если открыть состав? Вот удивление то будет, что старше 30 лет там всего 3 человека: Дед, РВБ и Беверли. Остальные либо на пике либо молодые. Ветераны, ага... С прошлого сезона не отпустило что-ли?
+25
-2
+23
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Denis Poyloy
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+1
-12
-11
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