«Лейкерс» готовы отдать за Бояна Богдановича защищенный пик первого раунда
«Пистонс» готовы к обмену защитника Бояна Богдановича, но рассчитывают получить за 33-летнего игрока как минимум один незащищенный пик первого раунда.
По информации обозревателя The Athletic Йована Бухи, «Лейкерс» готовы отдать за Богдановича лишь защищенный пик первого раунда.
Отмечается, что позиция «озерников» может измениться ближе к дедлайну на обмены.
Хорват в нынешнем сезоне набирает 21,5 очка, 3,6 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру при 42,3% реализации 3-очковых.
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Смотри не порвись, защищая днарей пенсионеров))))