«Пистонс» готовы к обмену защитника , но рассчитывают получить за 33-летнего игрока как минимум один незащищенный пик первого раунда.

По информации обозревателя The Athletic Йована Бухи, « » готовы отдать за Богдановича лишь защищенный пик первого раунда.

Отмечается, что позиция «озерников» может измениться ближе к дедлайну на обмены.

Хорват в нынешнем сезоне набирает 21,5 очка, 3,6 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру при 42,3% реализации 3-очковых.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?