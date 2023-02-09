НБА. «Лейкерс» примут «Милуоки», «Атланта» сыграет с «Финиксом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 4 матча.
«Лейкерс» примут на своей площадке одного из лидеров Востока «Милуоки», который выиграл 8 матчей подряд. «Финикс» сыграет в гостях с «Атлантой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 10 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 10 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 10 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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