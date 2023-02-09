НБА. «Лейкерс» примут «Милуоки», «Атланта» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 4 матча.

«Лейкерс» примут на своей площадке одного из лидеров Востока «Милуоки», который выиграл 8 матчей подряд. «Финикс» сыграет в гостях с «Атлантой».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Денвер
Дата проведения
10 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Атланта – Финикс
Дата проведения
10 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Чикаго
Дата проведения
10 февраля, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Милуоки
Дата проведения
10 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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7 комментариев

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Consistency
Скажите кто-нибудь срочно этому отсталому пелинке, что танковать уже поздно, а пик ЛАЛ у Пеликанов. Он чуть ли не второго самого полезного игрока в команде в отсутствие Дэвиса отдал за спасибо и пакет из пятерочки.
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Вадим Ермаков
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Да напиши проще всегда против Лейкерс
Я не хейтер лал, но лал обменяли Томаса Брайанта, а новичков не будет, Расса тоже не будет правда)
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lecter666_destiny
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
В субботу в Сан Франциско
Там на всякий случай Брайантаиобменяди, чтоб уж точно НОП получил высокий пик в этом году
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Мурзин Ринат
Новичков Лал наверное сегодня не увидим, а жаль
В субботу в Сан Франциско
0
-1
-1
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Вадим Ермаков
Сегодня за бакс
Да напиши проще всегда против Лейкерс
+5
-2
+3
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Мурзин Ринат
Новичков Лал наверное сегодня не увидим, а жаль
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Ермаков
Сегодня за бакс
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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