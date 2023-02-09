НБА. «Лейкерс» примут «Милуоки», «Атланта» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 4 матча.

« » примут на своей площадке одного из лидеров Востока « », который выиграл 8 матчей подряд. «Финикс» сыграет в гостях с «Атлантой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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