Эдриан Воджнаровски: «Чикаго» будет фаворитом в борьбе за Уэстбрука»

Теги Чикаго НБА Юта Расселл Уэстбрук Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски заявил, что в случае выкупа контракта Расселла Уэстбрука «Ютой» MVP 2017 года может перейти в «Чикаго».

«В случае выкупа к Расселлу будет большой интерес на рынке. «Чикаго» будет фаворитом в этой борьбе. Билли Донован работал с ним в «Оклахоме», если посмотреть на скамейку дальше, то можно увидеть Мориса Чикса, Джоша Лонгстаффа.

В штабе «Буллс» собраны бывшие ассистенты «Тандер», у всех у них хорошие отношения и удачный опыт совместной работы с Рассом. И он должен вписаться в эту команду, добавляя энергию со скамейки», – сказал Воджнаровски. 

Показатели Уэстбрука в 52 матчах нынешнего сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи в среднем за встречу.

Считается, что Расселлу также интересен вариант с «Майами».

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7 комментариев

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vzi
Ответ Aleksandr Korkhov
Там ещё и Вучевивич поможет.
Вичевучевич
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vzi
Норм. По стопам Джордана! )
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carmelo hot sause
Расс перейдёт из одной команды, способной выиграть у любого и проиграть любому, в другую
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Sonder
расти пж умоляю останься в юте бегай собирай подборы хватит людям игры троллить пожааалуйста
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-7
-7
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Aleksandr Korkhov
Ответ Король Лев
А может не надо. Но за то дико интересно будет глянуть на стартовую пятерку быков. Вестрбрук-Лавин-Дерозан.
Там ещё и Вучевивич поможет.
0
-1
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Вячеслав Лебедев
Какой же крутой дедлайн! Теперь будет ещё интереснее наблюдать!
+4
0
+4
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Король Лев
А может не надо. Но за то дико интересно будет глянуть на стартовую пятерку быков. Вестрбрук-Лавин-Дерозан.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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