Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски заявил, что в случае выкупа контракта «Ютой» MVP 2017 года может перейти в « ».

«В случае выкупа к Расселлу будет большой интерес на рынке. «Чикаго» будет фаворитом в этой борьбе. Билли Донован работал с ним в «Оклахоме», если посмотреть на скамейку дальше, то можно увидеть Мориса Чикса, Джоша Лонгстаффа.

В штабе «Буллс» собраны бывшие ассистенты «Тандер», у всех у них хорошие отношения и удачный опыт совместной работы с Рассом. И он должен вписаться в эту команду, добавляя энергию со скамейки», – сказал Воджнаровски.

Показатели Уэстбрука в 52 матчах нынешнего сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи в среднем за встречу.

Считается, что Расселлу также интересен вариант с «Майами».

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