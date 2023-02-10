В Москве прошла презентация книги о женской сборной России 2000-х годов

В пятницу в доме правительства Москвы состоялась презентация книги «Такие девушки как звезды» о женской сборной России 2000-х годов, которая девять лет подряд выигрывала медали чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.

В мероприятии приняли участие бывшие баскетболистки национальной команды: Илона Корстин, , , , , .

Продюсером книги выступила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. Автор книги – Александр Федотов.

«Сейчас наш женский баскетбол волочит не пойми какое сосуществование. Хочется, чтобы это изменилось. И такие книги и фильмы могут только этому помочь», – сказал заслуженный тренер России Евгений Гомельский.

Женская сборная России дважды завоевывала бронзовые медали Олимпийских игр (2004, 2008), трижды побеждала на чемпионатах Европы (2003, 2007, 2011), дважды становилась второй (2005, 2009), а также два раза выиграла серебро чемпионов мира (2002, 2006).

Женская сборная России впервые за 12 лет вышла на чемпионат мира