«Хорнетс» отчислили Реджи Джексона
«Шарлотт» официально отчислил разыгрывающего защитника Реджи Джексона (32 года, 188 см).
В четверг перед дедлайном «Хорнетс» приобрели Джексона у «Клипперс» в обмен на центрового Мэйсона Пламли.
Защитник планирует подписать соглашение с «Денвером» после ухода с рынка отказов.
Джексон в нынешнем сезоне набирал за «Клипперс» 10,9 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.
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