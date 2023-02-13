«Хорнетс» отчислили Реджи Джексона

« » официально отчислил разыгрывающего защитника (32 года, 188 см).

В четверг перед дедлайном «Хорнетс» приобрели Джексона у «Клипперс» в обмен на центрового Мэйсона Пламли.

Защитник планирует подписать соглашение с « » после ухода с рынка отказов.

Джексон в нынешнем сезоне набирал за «Клипперс» 10,9 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки