«Хорнетс» отчислили Реджи Джексона

Теги переходы Шарлотт Денвер НБА Реджи Джексон Баскетбол

«Шарлотт» официально отчислил разыгрывающего защитника Реджи Джексона (32 года, 188 см).

В четверг перед дедлайном «Хорнетс» приобрели Джексона у «Клипперс» в обмен на центрового Мэйсона Пламли.

Защитник планирует подписать соглашение с «Денвером» после ухода с рынка отказов.

Джексон в нынешнем сезоне набирал за «Клипперс» 10,9 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

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2 комментария

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emptinesspetr
В Клипперс
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Вадим flanec
Так это что, Хорнетс отдали Пламли за здорово живёшь?
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