Судьи не зафиксировали нарушение у Деррика Уайта, который попал Реджи Джексону локтем по лицу
Защитник «Селтикс» Деррик Уайт во время прохода в первой четверти матча с «Клипперс» попал разыгрывающему Реджи Джексону левым локтем по лицу.
Судьи не зафиксировали фол в нападении, Уайт набрал 2 очка.
Джексон через какое-то время в эмоциональной форме начал выражать недовольство судейским решением, за что получил техническое замечание.
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