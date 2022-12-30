Защитник «Селтикс» во время прохода в первой четверти матча с « » попал разыгрывающему левым локтем по лицу.

Судьи не зафиксировали фол в нападении, Уайт набрал 2 очка.

Джексон через какое-то время в эмоциональной форме начал выражать недовольство судейским решением, за что получил техническое замечание.

« » победил со счетом 116:110.

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