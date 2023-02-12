Реджи Джексон планирует подписать контракт с «Денвером»
Бывший разыгрывающий «Клипперс» Реджи Джексон завершает выкуп контракта с «Шарлотт» и планирует подписать соглашение с «Денвером» после ухода с рынка отказов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
В четверг перед дедлайном «Хорнетс» приобрели Джексона у «Клипперс» в обмен на центрового Мэйсона Пламли.
Джексон в нынешнем сезоне набирает 10,9 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи.
«Денвер» в четверг обменял разыгрывающего Боунса Хайлэнда.
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