Реджи Джексон планирует подписать контракт с «Денвером»

Теги возможные переходы Шарлотт Денвер Клипперс НБА Реджи Джексон Боунс Хайлэнд Баскетбол

Бывший разыгрывающий «Клипперс» Реджи Джексон завершает выкуп контракта с «Шарлотт» и планирует подписать соглашение с «Денвером» после ухода с рынка отказов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В четверг перед дедлайном «Хорнетс» приобрели Джексона у «Клипперс» в обмен на центрового Мэйсона Пламли.

Джексон в нынешнем сезоне набирает 10,9 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи.

«Денвер» в четверг обменял разыгрывающего Боунса Хайлэнда.

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2 комментария

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Nuteruoli
Ответ PredatorMax
Забавно, по сути Денвер и ЛАК не напрямую обменялись гардами)
Ну да, правда Денвер ещё два пика сверху забрал.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PredatorMax
Забавно, по сути Денвер и ЛАК не напрямую обменялись гардами)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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