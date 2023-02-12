Реджи Джексон планирует подписать контракт с «Денвером»

Бывший разыгрывающий «Клипперс» завершает выкуп контракта с « » и планирует подписать соглашение с « » после ухода с рынка отказов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В четверг перед дедлайном «Хорнетс» приобрели Джексона у « » в обмен на центрового Мэйсона Пламли.

Джексон в нынешнем сезоне набирает 10,9 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи.

«Денвер» в четверг обменял разыгрывающего .

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки