«Никс» могут выкупить контракт Деррика Роуза

« » рассматривает возможность выкупа контракта опытного разыгрывающего (34 года, 188 см), сообщает New York Daily News со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

После дедлайна обменов на рынок свободных агентов вышло большое количество разыгрывающих, среди которых Расселл Уэстбрук, Джон Уолл, Патрик Беверли и Реджи Джексон.

На вопрос, доволен ли он своей ситуацией, Роуз ответил: «Да, а что? Я выгляжу недовольным на скамейке запасных? Если бы я был недоволен, я бы не смог этого скрыть».

Ранее сообщалось о заинтересованности «Милуоки» в приобретении Роуза.

MVP сезона-2010/11 в нынешнем сезоне провел за «Никс» 26 матчей, набирая в среднем 5,8 очка, 1,5 подбора и 1,8 передачи.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?