Джейлен Брансон: «Пару раз Джош Харт хотел прикончить меня на тренировке»

Разыгрывающий « » забавно отозвася о , который перед дедлайном перешел в «Никс» из « ».

Брансон и Харт вместе играли за Вилланову в . По словам Брансона, они неоднократно устраивали жесткие противостояния друг с другом на тренировках.

«Пару раз он хотел прикончить меня. Вы смеетесь, но я предельно серьезен. Он крутой парень и всегда таким был. Он не отступает перед вызовом. Полностью уверен, что он отлично впишется в нашу команду», – сказал Брансон.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки