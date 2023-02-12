Джейлен Брансон: «Пару раз Джош Харт хотел прикончить меня на тренировке»
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон забавно отозвася о Джоше Харте, который перед дедлайном перешел в «Никс» из «Портленда».
Брансон и Харт вместе играли за Вилланову в NCAA. По словам Брансона, они неоднократно устраивали жесткие противостояния друг с другом на тренировках.
«Пару раз он хотел прикончить меня. Вы смеетесь, но я предельно серьезен. Он крутой парень и всегда таким был. Он не отступает перед вызовом. Полностью уверен, что он отлично впишется в нашу команду», – сказал Брансон.
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