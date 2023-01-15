Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Автодор», «Нижний Новгород» сыграет с «Пармой»

Теги результаты Локомотив-Кубань Автодор Енисей Минск БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Красноярский «Енисей» примет саратовский «Автодор», «Нижний Новгород» сыграет дома с пермской «Пармой», «Локомотив-Кубань» – с «Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – Автодор
Дата проведения
15 января, 13.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Пари Нижний Новгород – Парма-Пари
Дата проведения
15 января, 15.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – Минск
Дата проведения
15 января, 17.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 21-0, УНИКС – 18-2, Зенит – 15-4, МБА – 12-8, Нижний Новгород – 11-9, Локомотив-Кубань – 10-10, Парма – 8-12, Самара – 8-12, Автодор – 7-13, Енисей – 5-15, Астана – 4-16, Минск – 1-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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