Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Автодор», «Нижний Новгород» сыграет с «Пармой»
В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.
Красноярский «Енисей» примет саратовский «Автодор», «Нижний Новгород» сыграет дома с пермской «Пармой», «Локомотив-Кубань» – с «Минском».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 января, 13.00, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 15 января, 15.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 15 января, 17.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 21-0, УНИКС – 18-2, Зенит – 15-4, МБА – 12-8, Нижний Новгород – 11-9, Локомотив-Кубань – 10-10, Парма – 8-12, Самара – 8-12, Автодор – 7-13, Енисей – 5-15, Астана – 4-16, Минск – 1-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Канал Лазаря. Как греческий Гринч чуть не украл Новый год
«Представляю мысли руководства: взяли Кузину – а она из-под кольца не попадает». Марина Баш – о возвращении в Россию
Джек Бауэр против ЦСКА, внезапный Фридзон и 113 килограммов отличного Рейнольдса. Итоги декабря в Единой Лиге от Рахона
Комментарии