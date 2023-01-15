Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Автодор», «Нижний Новгород» сыграет с «Пармой»

В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Красноярский « » примет саратовский « », «Нижний Новгород» сыграет дома с пермской «Пармой», «Локомотив-Кубань» – с « ».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 21-0, УНИКС – 18-2, Зенит – 15-4, МБА – 12-8, Нижний Новгород – 11-9, – 10-10, Парма – 8-12, Самара – 8-12, Автодор – 7-13, Енисей – 5-15, – 4-16, Минск – 1-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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