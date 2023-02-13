Раде Загорац – о матче с «Минском»: «Наша задача – показать свою игру с самого начала»

Теги Автодор Минск Единая лига ВТБ Раде Загорац Баскетбол

Форвард «Автодора» Раде Загорац поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском».

«Очень важная игра для нас, чтобы подтвердить выездную победу в прошлом туре.

«Минск» – хорошая команда. Они могут подловить, если у соперника нет правильного подхода к игре, что мы видели в их прошлом матче против «Самары». Они приедут в Саратов сражаться, и наша задача – остановить их и показать свою игру с самого начала», – заявил Загорац.

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