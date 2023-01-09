Евгений Минченко: «Мы начали не так, как планировали»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Дарко Руссо Самара Евгений Минченко Баскетбол

Центровой «Автодора» Евгений Минченко высказался о поражении в выездном матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ от «Самары» (82:87).

«Я полностью согласен с тренером. Мы начали не так, как планировали, без должной агрессии. В дальнейшем игра получилась абсолютно равной, что подтверждает и статистика. Если бы мы с самого начала действовали так, как во второй четверти, то могли бы рассчитывать на победу. Сделаем выводы и будем работать дальше», – заявил Минченко.

По словам главного тренера «Автодора» Дарко Руссо, «в первой четверти они обыграли нас как детей». 

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