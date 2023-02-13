Пэйтон Притчард: «Я надеялся и ожидал, что «Бостон» меня обменяет»

Теги Бостон НБА Пэйтон Притчард Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Пэйтон Притчард признался, что рассчитывал на обмен перед дедлайном.

«Я надеялся и ожидал, что «Бостон» меня обменяет. Но надо смотреть и на положительные стороны. У нас сейчас лучшая команда в НБА с отличными игроками, так что для меня это возможность для обучения и роста», – заявил Притчард.

Притчард ранее признался, что рассчитывает на более значимую роль, в связи с чем задумывается о смене команды.

В 41 матче сезона НБА Пэйтон набирает в среднем по 4,9 очка и 1,1 передачи за без малого 13 минут на площадке.

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
osipovdmitry
Пэйтон необходим для ротации.
Смарт и Брогдон постоянно вылетают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Шишков
Ответ МЗ
Помню его по студентам: очень настырный и драфвовый малый. Там нет такой разницы в физухе, поэтому юристов и менеджеров он там заталкивал на раз-два. В НБА, конечно, сложнее, но парень точно никогда не опустит руки. Имхо это и отличает кельтов от многих- они всегда бьются! Так что Притчарду стоит всё же оставаться. Ну и шанс на перстень сейчас вряд ли где-то может быть выше.
Интересно, для него в этой ситуации перстень имеет ценность? Или всё же ему важне игровое время и более весомая роль в команде?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Садчиков
Ответ Леонид Тесёлкин
Странно такие заявления читать, ему же играть ещё месяца два точно в этой команде, после таких фраз вряд ли у тренера увеличится желание в состав его ставить, не?
Адекватный тренер и менеджер понимает, что игроку в 25 лет нужны минуты, которых он в кельтах никак не получит из-за огромной конкуренции в лице более опытных товарищей. А у пацана явной большой потенциал.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Ответ МЗ
Помню его по студентам: очень настырный и драфвовый малый. Там нет такой разницы в физухе, поэтому юристов и менеджеров он там заталкивал на раз-два. В НБА, конечно, сложнее, но парень точно никогда не опустит руки. Имхо это и отличает кельтов от многих- они всегда бьются! Так что Притчарду стоит всё же оставаться. Ну и шанс на перстень сейчас вряд ли где-то может быть выше.
Только кельты бьются до конца? вот из 30 команд прям только они? Ну надо же, какая уникальная команда
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Тесёлкин
Странно такие заявления читать, ему же играть ещё месяца два точно в этой команде, после таких фраз вряд ли у тренера увеличится желание в состав его ставить, не?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МЗ
Помню его по студентам: очень настырный и драфвовый малый. Там нет такой разницы в физухе, поэтому юристов и менеджеров он там заталкивал на раз-два. В НБА, конечно, сложнее, но парень точно никогда не опустит руки. Имхо это и отличает кельтов от многих- они всегда бьются! Так что Притчарду стоит всё же оставаться. Ну и шанс на перстень сейчас вряд ли где-то может быть выше.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий