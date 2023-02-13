Разыгрывающий « » признался, что рассчитывал на обмен перед дедлайном.

«Я надеялся и ожидал, что «Бостон» меня обменяет. Но надо смотреть и на положительные стороны. У нас сейчас лучшая команда в НБА с отличными игроками, так что для меня это возможность для обучения и роста», – заявил Притчард.

Притчард ранее признался, что рассчитывает на более значимую роль, в связи с чем задумывается о смене команды.

В 41 матче сезона НБА Пэйтон набирает в среднем по 4,9 очка и 1,1 передачи за без малого 13 минут на площадке.

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?