Разыгрывающий «Селтикс» признался, что рассчитывает на более значимую роль и всерьез задумывается о смене команды.

«После завершения контракта с «Селтикс», после этого сезона, попробую найти место, где буду играть более важную роль. Мне хочется быть в составе побеждающей команды, но вместе с тем хочется и прикладывать к этому свою руку, быть важной частью этого процесса.

Я не говорю, что непременно должен стать лучшим игроком команды, но кто знает, что ждет нас в будущем. Это выяснится только после того, как сделаешь следующий шаг», – заявил 25-летний Причард в подкасте Андре Игудалы и Эвана Тернера.

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