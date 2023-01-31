Пэйтон Притчард: «После завершения контракта с «Селтикс» попробую найти место, где буду играть более важную роль»

Теги Бостон НБА Пэйтон Притчард Баскетбол

Разыгрывающий «Селтикс» Пэйтон Притчард признался, что рассчитывает на более значимую роль и всерьез задумывается о смене команды.

«После завершения контракта с «Селтикс», после этого сезона, попробую найти место, где буду играть более важную роль. Мне хочется быть в составе побеждающей команды, но вместе с тем хочется и прикладывать к этому свою руку, быть важной частью этого процесса.

Я не говорю, что непременно должен стать лучшим игроком команды, но кто знает, что ждет нас в будущем. Это выяснится только после того, как сделаешь следующий шаг», – заявил 25-летний Причард в подкасте Андре Игудалы и Эвана Тернера.

В 35 матчах сезона НБА Пэйтон набирает в среднем по 4,9 очка и 1,1 передачи за 12 с половиной минуты на площадке.

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3 комментария

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Mr.BadGuy
Большую чем судьи?
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-7
-7
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rb_10
Неплохой игрок, но серьезную роль в побеждающей команде? Если только в Европе или Китае🤷
0
-2
-2
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Алексей Водонос
Жаль, что с приходом Уайта и Брогдона потерял место в ротации. Отличный игрок. Удачи ему.
+2
0
+2
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