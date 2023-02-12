«Селтикс», «Кавс», «Лейкерс» и «Клипперс» будут претендовать на Дэнни Грина в случае выкупа контракта
Атакующий защитник «Хьюстона» Дэнни Грин, скорее всего, покинет клуб в результате выкупа контракта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Ожидается, что на подписание 35-летнего игрока будут претендовать «Бостон», «Кливленд», «Лейкерс» и «Клипперс». При этом главным претендентом считаются «Селтикс».
Грин стал игроком «Рокетс» по итогам трехстороннего обмена перед дедлайном. Он пропустил первую половину сезона из-за разрыв крестообразной связки колена. Защитник провел три матча за «Мемфис», набирая в среднем 3 очка за 14,5 минуты на площадке.
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