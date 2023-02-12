Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Парму»
В воскресенье, 12 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится матч команд группы Б.
«Енисей» примет в Красноярске «Парму» из Перми.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа Б
- Дата проведения
- 12 февраля, 13.00, «Арена-Север»
Положение команд: Парма – 11-13, Самара – 10-15, Автодор – 9-15, Енисей – 8-17, Астана – 5-19, Минск – 1-25.
Группа А
Положение команд: ЦСКА – 25-1, УНИКС – 22-3, Зенит – 18-7, Нижний Новгород – 14-11, Локомотив-Кубань – 14-12, МБА – 13-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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