Дражен Анзулович: «Парма» хорошо укомплектована, в том числе сильными иностранными игроками»

Теги Автодор Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Парма-Пари Уралмаш Роман Загретдинов Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Пармы».

«Нам предстоит еще одна тяжелая игра. «Парма» хорошо укомплектована, в том числе сильными иностранными игроками. Нам нужно показать игру лучше, чем с «Автодором», если хотим иметь шансы на победу. Роман Загретдинов уехал в аренду в «Уралмаш», но все остальные игроки здоровы и готовы к этому матчу.

Надеемся, что мы порадуем болельщиков хорошей игрой. «Парма» играет с большим количеством передач, четыре игрока набирают в среднем 21 ассист. Нам нужно на 100% выложиться в защите, если хотим одержать победу», – сказал Анзулович.

В среду «Енисей» уступил «Автодору» (82:86) на своей площадке.

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