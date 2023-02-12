Дражен Анзулович: «Парма» хорошо укомплектована, в том числе сильными иностранными игроками»

Главный тренер « » поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ против «Пармы».

«Нам предстоит еще одна тяжелая игра. «Парма» хорошо укомплектована, в том числе сильными иностранными игроками. Нам нужно показать игру лучше, чем с « », если хотим иметь шансы на победу. Роман Загретдинов уехал в аренду в « », но все остальные игроки здоровы и готовы к этому матчу.

Надеемся, что мы порадуем болельщиков хорошей игрой. «Парма» играет с большим количеством передач, четыре игрока набирают в среднем 21 ассист. Нам нужно на 100% выложиться в защите, если хотим одержать победу», – сказал Анзулович.

В среду «Енисей» уступил «Автодору» (82:86) на своей площадке.

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