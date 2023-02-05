Адриатическая лига. «Црвена Звезда» – «Игокеа», «Мега» примет «Партизан»
В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся матчи с участием двух сербских участников Евролиги.
«Црвена Звезда» сыграет боснийским клубом «Игокеа», «Мега» примет «Партизан».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 февраля, 18.30, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.30, «Ranko Žeravica Sports Hall»
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.30, «Морача»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-1, Партизан Сербия – 14-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-4, ФМП Сербия – 12-5, Будучность Черногория – 11-6, Задар Хорватия – 9-9, Студентски Центар Черногория – 7-9, Мега Сербия – 7-10, Сплит Хорватия – 7-10, Цибона Хорватия – 6-9, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-10, Морнар Бар Черногория – 5-10, Борац Чачак Сербия – 4-13, Скопье Северная Македония - 3-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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