Адриатическая лига. «Морнар Бар» – «Скопье», «Цибона» встретится со «Сплитом»

В пятницу, 10 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги черногорский «Морнар Бар» примет северомакедонское «Скопье», во встрече хорватских клубов «Цибона» сойдется со «Сплитом».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Цибона – Сплит Дата проведения 10 февраля, 22.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović» Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 15-1, Партизан Сербия – 15-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-4, ФМП Сербия – 12-5, Будучность Черногория – 11-6, Задар Хорватия – 9-9, Студентски Центар Черногория – 8-9, Цибона Хорватия – 7-9, Сплит Хорватия – 7-10, Мега Сербия – 7-11, Морнар Бар Черногория – 5-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-11, Борац Чачак Сербия – 4-14, Скопье Северная Македония - 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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