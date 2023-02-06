Адриатическая лига. «Борац Чачак» против «Цибоны»
В понедельник, 6 февраля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский «Борац Чачак» примет хорватскую «Цибону».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 февраля, 20.00, «Hala Borac»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 15-1, Партизан Сербия – 15-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-4, ФМП Сербия – 12-5, Будучность Черногория – 11-6, Задар Хорватия – 9-9, Студентски Центар Черногория – 8-9, Сплит Хорватия – 7-10, Мега Сербия – 7-11, Цибона Хорватия – 6-9, Морнар Бар Черногория – 5-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-11, Борац Чачак Сербия – 4-13, Скопье Северная Македония - 3-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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