Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Бурком», «Виллербан» – с «Ле-Маном» и другие матчи

В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся три матча.

«Монако» сыграет в гостях с « », «Виллербан» – с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 17-3, Метрополитан – 15-6, Шоле – 14-7, Дижон – 13-8, Ле-Ман – 12-8, Роанн – 11-10, Бурк – 11-9, – 11-9, Лимож – 10-11, Страсбур – 10-11, Гравлин-Дюнкерк – 10-11, – 8-12, Ле-Портель – 8-13, – 8-13, Нанси – 8-13, Блуа – 8-13, По-Ортез – 7-13, Фос Прованс – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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