Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Бурком», «Виллербан» – с «Ле-Маном» и другие матчи
В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся три матча.
«Монако» сыграет в гостях с «Бурком», «Виллербан» – с «Ле-Маном».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.15, «Ekinox»
- Дата проведения
- 12 февраля, 19.00, «Antarès»
- Дата проведения
- 12 февраля, 19.00, «Halle Georges-Carpentier»
Положение команд: Монако – 17-3, Метрополитан – 15-6, Шоле – 14-7, Дижон – 13-8, Ле-Ман – 12-8, Роанн – 11-10, Бурк – 11-9, Виллербан – 11-9, Лимож – 10-11, Страсбур – 10-11, Гравлин-Дюнкерк – 10-11, Париж – 8-12, Ле-Портель – 8-13, Нантер – 8-13, Нанси – 8-13, Блуа – 8-13, По-Ортез – 7-13, Фос Прованс – 6-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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