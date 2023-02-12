Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Бурком», «Виллербан» – с «Ле-Маном» и другие матчи

Теги результаты Ле-Ман По-Ортез чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Монако Париж Бурк Баскетбол

В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся три матча.

«Монако» сыграет в гостях с «Бурком», «Виллербан» – с «Ле-Маном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Бурк – Монако
Дата проведения
12 февраля, 17.15, «Ekinox»
Онлайн матча

Ле-Ман – LDLC АСВЕЛ
Дата проведения
12 февраля, 19.00, «Antarès»
Онлайн матча

Париж – По-Ортез
Дата проведения
12 февраля, 19.00, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 17-3, Метрополитан – 15-6, Шоле – 14-7, Дижон – 13-8, Ле-Ман – 12-8, Роанн – 11-10, Бурк – 11-9, Виллербан – 11-9, Лимож – 10-11, Страсбур – 10-11, Гравлин-Дюнкерк – 10-11, Париж – 8-12, Ле-Портель – 8-13, Нантер – 8-13, Нанси – 8-13, Блуа – 8-13, По-Ортез – 7-13, Фос Прованс – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий