Виктор Вембаньяма набрал 29 очков, 9 подборов и 2 блок-шота в матче с «Дижоном»

Центровой « » продуктивно провел встречу чемпионата Франции с « » (93:86).

Вембаньяма записал на свой счет 29 очков, 9 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота.

19-летний француз – главный кандидат на выбор под 1-м номером драфта НБА 2023 года.

С этого года НБА называет лучшего тащера лиги. Кто претендует на приз имени Джерри Уэста?

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