Виктор Вембаньяма набрал 29 очков, 9 подборов и 2 блок-шота в матче с «Дижоном»
Центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма продуктивно провел встречу чемпионата Франции с «Дижоном» (93:86).
Вембаньяма записал на свой счет 29 очков, 9 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота.
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