Чемпионат Франции. «Метрополитан» примет «Дижон», «Роанн» против «Фос Прованса»

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В пятницу, 10 февраля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся два матча.

«Метрополитан» Виктора Вембаньямы примет «Дижон», «Роанн» сыграет с «Фос Провансом».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Метрополитан – Дижон
Дата проведения
10 февраля, 22.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Роанн – Фос Прованс
Дата проведения
10 февраля, 22.00, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 17-3, Метрополитан – 14-6, Дижон – 13-7, Шоле – 13-7, Ле-Ман – 12-8, Роанн – 11-9, Бурк – 11-9, Виллербан – 11-9, Лимож – 10-10, Страсбур – 10-10, Гравлин-Дюнкерк – 9-11, Париж – 8-12, Ле-Портель – 8-12, Нантер – 7-13, Нанси – 7-13, По-Ортез – 7-13, Блуа – 7-13, Фос Прованс – 5-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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