Чемпионат Франции. «Нантер» сыграет с «Лиможем», «Страсбур» встретится с «Шоле» и другие матчи

В субботу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся четыре матча.

«Нантер» дома сыграет с « », « » примет «Шоле».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нантер – Лимож Дата проведения 11 февраля, 22.00, «Palais des Sports Maurice Thorez» Онлайн матча

Нанси – Ле-Портель Дата проведения 11 февраля, 22.00, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 17-3, Метрополитан – 15-6, Шоле – 13-7, Дижон – 13-8, Ле-Ман – 12-8, Роанн – 11-10, Бурк – 11-9, Виллербан – 11-9, Лимож – 10-10, Страсбур – 10-10, Гравлин-Дюнкерк – 9-11, Париж – 8-12, Ле-Портель – 8-12, – 7-13, Нанси – 7-13, По-Ортез – 7-13, Блуа – 7-13, Фос Прованс – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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