Чемпионат Франции. «Нантер» сыграет с «Лиможем», «Страсбур» встретится с «Шоле» и другие матчи
В субботу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся четыре матча.
«Нантер» дома сыграет с «Лиможем», «Страсбур» примет «Шоле».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 февраля, 22.00, «Rhénus Sport»
- Дата проведения
- 11 февраля, 22.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
- Дата проведения
- 11 февраля, 22.00, «Palais des Sports Jean Weille»
- Дата проведения
- 11 февраля, 22.00, «Le Jeu de Paume»
Положение команд: Монако – 17-3, Метрополитан – 15-6, Шоле – 13-7, Дижон – 13-8, Ле-Ман – 12-8, Роанн – 11-10, Бурк – 11-9, Виллербан – 11-9, Лимож – 10-10, Страсбур – 10-10, Гравлин-Дюнкерк – 9-11, Париж – 8-12, Ле-Портель – 8-12, Нантер – 7-13, Нанси – 7-13, По-Ортез – 7-13, Блуа – 7-13, Фос Прованс – 6-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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