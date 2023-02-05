Чемпионат Франции. «Виллербан» – «Дижон», «Монако» – «Париж»

В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся два матча.

«Виллербан» примет «Дижон», «Монако» сыграет с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 16-3, Метрополитан – 14-6, – 13-6, Шоле – 13-7, Ле-Ман – 12-8, Роанн – 11-9, Бурк – 11-9, – 10-9, Лимож – 10-10, Страсбур – 10-10, Гравлин-Дюнкерк – 9-11, Париж – 8-11, Ле-Портель – 8-12, Нантер – 7-13, Нанси – 7-13, По-Ортез – 7-13, Блуа – 7-13, Фос Прованс – 5-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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