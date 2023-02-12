Никола Йокич оформил 20-й трипл-дабл в сезоне
Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил свой 20-й трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 30 очков, 16 подборов и 10 передач в победном матче с «Шарлотт» (119:105).
Йокич реализовал 11 из 22 с игры и 8 из 9 с линии штрафных, а также сделал 2 блок-шота и 4 потери за 34 минуты на паркете.
«Наггетс» выиграли 24 матча регулярного чемпионата подряд, в которых Йокич делал трипл-дабл. Таким образом, сербский бигмен повторил серию Мэджика Джонсона, которая является рекордной в истории НБА.
Йокич лидирует в нынешнем сезоне по количеству трипл-даблов, опережая Луку Дончича (10) и Домантаса Сабониса (6).
«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?
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