Никола Йокич оформил 20-й трипл-дабл в сезоне

Центровой « » оформил свой 20-й трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 30 очков, 16 подборов и 10 передач в победном матче с « » (119:105).

Йокич реализовал 11 из 22 с игры и 8 из 9 с линии штрафных, а также сделал 2 блок-шота и 4 потери за 34 минуты на паркете.

«Наггетс» выиграли 24 матча регулярного чемпионата подряд, в которых Йокич делал трипл-дабл. Таким образом, сербский бигмен повторил серию , которая является рекордной в истории НБА.

Йокич лидирует в нынешнем сезоне по количеству трипл-даблов, опережая Луку Дончича (10) и Домантаса Сабониса (6).

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?