Никола Йокич оформил 20-й трипл-дабл в сезоне

Теги Мэджик Джонсон Шарлотт Денвер НБА Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил свой 20-й трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 30 очков, 16 подборов и 10 передач в победном матче с «Шарлотт» (119:105).

Йокич реализовал 11 из 22 с игры и 8 из 9 с линии штрафных, а также сделал 2 блок-шота и 4 потери за 34 минуты на паркете.

«Наггетс» выиграли 24 матча регулярного чемпионата подряд, в которых Йокич делал трипл-дабл. Таким образом, сербский бигмен повторил серию Мэджика Джонсона, которая является рекордной в истории НБА.

Йокич лидирует в нынешнем сезоне по количеству трипл-даблов, опережая Луку Дончича (10) и Домантаса Сабониса (6).

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

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5 комментариев

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NikolayOss
Красава! Идёт на повторение достижения Робертсона и Уэстбрука с триплой в среднем за сезон.
0
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0
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Дмитрий Белов
Причём триплы не в ущерб командной игре, как это было у черепаха и бородатого, когда те в одну харю по 40 минут за игру держали мяч.
+2
-2
0
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Никита Анохин
Ответ 6LACK
Для сравнения: Дюрант-9, Эмбиид-11, Дончич-17, Леброн-19, Тейтум-33
тейтум - 33 раза. глазам не верю.
+4
0
+4
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6LACK
Ответ 6LACK
В этом сезоне Йокич только один раз набирал меньше 50 процентов с игры
Для сравнения: Дюрант-9, Эмбиид-11, Дончич-17, Леброн-19, Тейтум-33
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6LACK
В этом сезоне Йокич только один раз набирал меньше 50 процентов с игры
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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