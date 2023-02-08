Никола Йокич: «Леброн Джеймс находится в расцвете сил уже 20 лет»

Центровой « » выразил восхищение (« »), который стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

«Никто в ближайшем будущем не повторит то, что сделал Леброн. Это большое достижение, безусловно. У этого парня не было пика карьеры, он находится в расцвете сил уже 20 лет. Немногие спортсмены на это способны.

Если вам нужен кумир, можете равняться на Леброна. Он всегда в форме, всегда ведет команду, стабильно играет на протяжении 20 лет, выигрывает чемпионаты и звания MVP», – сказал серб.

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