«Денвер» провел матч с «Миннесотой» без четырех игроков стартовой пятерки, включая Йокича

« » в воскресенье одержала крупную победу над « » – 128:98.

Лидирующие на Западе «Наггетс» проводили второй матч за два дня.

Клуб из Колорадо провел встречу без четырех игроков стартовой пятерки: (подколенное сухожилие), (левое колено), (голеностоп) и Кентавиуса Колдуэлл-Поупа (голеностоп).

В НБА вернулись штрафные одной рукой (+33% к точности). Почему эту хитрость используют настолько редко?

Слово года в баскетболе: гелиоцентризм. Как получилось, что НБА заимствовала астрономическую модель (и приняла ее)