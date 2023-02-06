«Денвер» провел матч с «Миннесотой» без четырех игроков стартовой пятерки, включая Йокича
«Миннесота» в воскресенье одержала крупную победу над «Денвером» – 128:98.
Лидирующие на Западе «Наггетс» проводили второй матч за два дня.
Клуб из Колорадо провел встречу без четырех игроков стартовой пятерки: Николы Йокича (подколенное сухожилие), Джамала Мюррэя (левое колено), Аарона Гордона (голеностоп) и Кентавиуса Колдуэлл-Поупа (голеностоп).
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