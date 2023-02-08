Никола Йокич оформил 4-й трипл-дабл подряд. «Денвер» разгромил «Миннесоту»

Теги Денвер Миннесота НБА Никола Йокич Баскетбол

Трипл-дабл центрового Николы Йокича помог «Денверу» одержать разгромную победу над «Миннесотой» – 146:112.

Сербский бигмен завершил встречу с 20 очками (8 из 10 с игры, 4 из 5 с линии), 16 передачами, 12 подборами, 1 перехватом, 1 блок-шотом и 1 потерей. Йокич оформил трипл-дабл за 2 минуты до конца первой половины матча. Это второй случай в карьере игрока, когда он сделал трипл-дабл до большого перерыва.

Йокич проводит серию из четырех подряд матчей с трипл-даблами. Результат «Наггетс» в матчах, в которых Йокич делал трипл-дабл, в нынешнем сезоне – 19-0.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

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4 комментария

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Oktay Ibrahimov
Ответ Кирилл
Трипл-дабл от Джокера = победа Денвера, получается ) А ведь его, напомню, выбрали под 41 пиком во время рекламы Тако Белл )
да
0
0
0
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Кирилл
Трипл-дабл от Джокера = победа Денвера, получается )

А ведь его, напомню, выбрали под 41 пиком во время рекламы Тако Белл )
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свежий
Однозначно - MVP с просто чудовищной эффективностью!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Сметанин
Тут МВП без вариантов
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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