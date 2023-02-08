Никола Йокич оформил 4-й трипл-дабл подряд. «Денвер» разгромил «Миннесоту»

Трипл-дабл центрового Николы Йокича помог « » одержать разгромную победу над «Миннесотой» – 146:112.

Сербский бигмен завершил встречу с 20 очками (8 из 10 с игры, 4 из 5 с линии), 16 передачами, 12 подборами, 1 перехватом, 1 блок-шотом и 1 потерей. Йокич оформил трипл-дабл за 2 минуты до конца первой половины матча. Это второй случай в карьере игрока, когда он сделал трипл-дабл до большого перерыва.

Йокич проводит серию из четырех подряд матчей с трипл-даблами. Результат «Наггетс» в матчах, в которых Йокич делал трипл-дабл, в нынешнем сезоне – 19-0.

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