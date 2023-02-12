Тайрик Джонс дисквалифицирован на один матч Еврокубка за удар Трента Локетта по лицу

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Форвард «Тюрк Телекома» Тайрик Джонс дисквалифицирован на один матч Еврокубка за инцидент, который произошел во время матча против «Тренто».

Во время второй четверти встречи между Джонсом и Трентом Локеттом произошла стычка, в ходе которой Джонс ударил игрока «Тренто» по лицу.

Джонс получил неспортивный фол и был удален с площадки. Локетт получил два технических и также покинул паркет.

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