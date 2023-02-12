Тайрик Джонс дисквалифицирован на один матч Еврокубка за удар Трента Локетта по лицу
Форвард «Тюрк Телекома» Тайрик Джонс дисквалифицирован на один матч Еврокубка за инцидент, который произошел во время матча против «Тренто».
Во время второй четверти встречи между Джонсом и Трентом Локеттом произошла стычка, в ходе которой Джонс ударил игрока «Тренто» по лицу.
Джонс получил неспортивный фол и был удален с площадки. Локетт получил два технических и также покинул паркет.
Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?
Комментарии