Тайрик Джонс дисквалифицирован на один матч Еврокубка за удар Трента Локетта по лицу

Форвард « » Тайрик Джонс дисквалифицирован на один матч Еврокубка за инцидент, который произошел во время матча против «Тренто».

Во время второй четверти встречи между Джонсом и произошла стычка, в ходе которой Джонс ударил игрока « » по лицу.

Джонс получил неспортивный фол и был удален с площадки. Локетт получил два технических и также покинул паркет.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?