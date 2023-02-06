Невен Спахия может стать новым главным тренером «Венеции»

« » ищет нового главного тренера после отставки Вальтера де Рафаэлле.

Как сообщает Sportando, Невен Спахия является основным кандидатом на освободившийся пост. Стороны ведут переговоры о контракте.

Последним клубом 60-летнего хорвата была «Баскония», которую он покинул в 2022 году.

В Серии А «Венеция» занимает 9-е место с результатом 8-10.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

С этого года НБА называет лучшего тащера лиги. Кто претендует на приз имени Джерри Уэста?