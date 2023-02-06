Невен Спахия может стать новым главным тренером «Венеции»

Теги Еврокубок Невен Спахия чемпионат Италии Рейер Венеция Вальтер де Рафаэлле Баскетбол

«Венеция» ищет нового главного тренера после отставки Вальтера де Рафаэлле.

Как сообщает Sportando, Невен Спахия является основным кандидатом на освободившийся пост. Стороны ведут переговоры о контракте.

Последним клубом 60-летнего хорвата была «Баскония», которую он покинул в 2022 году.

В Серии А «Венеция» занимает 9-е место с результатом 8-10.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

С этого года НБА называет лучшего тащера лиги. Кто претендует на приз имени Джерри Уэста?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий