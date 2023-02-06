Невен Спахия может стать новым главным тренером «Венеции»
«Венеция» ищет нового главного тренера после отставки Вальтера де Рафаэлле.
Как сообщает Sportando, Невен Спахия является основным кандидатом на освободившийся пост. Стороны ведут переговоры о контракте.
Последним клубом 60-летнего хорвата была «Баскония», которую он покинул в 2022 году.
В Серии А «Венеция» занимает 9-е место с результатом 8-10.
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