Еврокубок. «Прометей» сыграет с «Цедевитой-Олимпией», «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Гран-Канарией» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Цедевита-Олимпия Гран-Канария Будучность Шленск Рейер Венеция Клуж Хапоэль Тель-Авив Литкабелис Брешия Париж Прометей Промитеас Гамбург Лондон Лайонс Баскетбол

В среду, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка состоятся 7 матчей.

Украинский «Прометей» сыграет со словенской «Цедевитой-Олимпией». «Хапоэль Тель-Авив» встретится с испанской «Гран-Канарией».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Прометей Украина  –  Цедевита Олимпия Словения
Дата проведения
8 февраля, 20.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Литкабелис Литва  –  Рейер Венеция Италия
Дата проведения
8 февраля, 20.00, «Cido Arena»
Онлайн матча

Брешия Италия  –  Клуж Румыния
Дата проведения
8 февраля, 22.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Положение команд: Прометей Украина – 9-4, Ховентуд Испания – 9-5, Бурк Франция – 8-5, Ульм Германия – 8-6, Венеция Италия – 7-6, Бурсаспор Турция – 6-7, Брешия Италия – 6-7, Литкабелис Литва – 6-7, Клуж Румыния – 4-9, Цедевита-Олимпия Словения – 3-10.

Группа B

Промитеас Греция  –  Шленск Польша
Дата проведения
8 февраля, 20.30, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Хапоэль Тель-Авив Израиль  –  Гран-Канария Испания
Дата проведения
8 февраля, 21.00, «Drive in Arena»
Онлайн матча

Лондон Лайонс Великобритания  –  Гамбург Германия
Дата проведения
8 февраля, 22.30, «Copper Box Arena»
Онлайн матча

Париж Франция  –  Будучность Черногория
Дата проведения
8 февраля, 22.30, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 11-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 9-4, Тюрк Телеком Турция – 9-4, Париж Франция – 8-5, Промитеас Греция – 8-5, Будучность Черногория – 8-5, Лондон Лайонс Великобритания – 5-8, Гамбург Германия – 4-9, Тренто Италия – 2-12, Шленск Польша – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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