Еврокубок. «Тренто» – «Тюрк Телеком», «Ховентуд» сыграет с «Ульмом»
Во вторник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка состоятся два матча.
Итальянский «Тренто» примет турецкий «Тюрк Телеком», испанский «Ховентуд» сыграет с немецким «Ульмом».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.15, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Положение команд: Прометей Украина – 9-4, Ховентуд Испания – 8-5, Бурк Франция – 8-5, Ульм Германия – 8-5, Венеция Италия – 7-6, Бурсаспор Турция – 6-7, Брешия Италия – 6-7, Литкабелис Литва – 6-7, Клуж Румыния – 4-9, Цедевита-Олимпия Словения – 3-10.
Группа B
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.00, «PalaTrento»
Положение команд: Гран-Канария Испания – 11-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 9-4, Тюрк Телеком Турция – 8-4, Париж Франция – 8-5, Промитеас Греция – 8-5, Будучность Черногория – 8-5, Лондон Лайонс Великобритания – 5-8, Гамбург Германия – 4-9, Тренто Италия – 2-11, Шленск Польша – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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