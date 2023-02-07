Еврокубок. «Тренто» – «Тюрк Телеком», «Ховентуд» сыграет с «Ульмом»

Теги результаты Еврокубок Ховентуд Тюрк Телеком Ульм Тренто Баскетбол

Во вторник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка состоятся два матча.

Итальянский «Тренто» примет турецкий «Тюрк Телеком», испанский «Ховентуд» сыграет с немецким «Ульмом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Ховентуд Испания  –  Ульм Германия
Дата проведения
7 февраля, 22.15, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Положение команд: Прометей Украина – 9-4, Ховентуд Испания – 8-5, Бурк Франция – 8-5, Ульм Германия – 8-5, Венеция Италия – 7-6, Бурсаспор Турция – 6-7, Брешия Италия – 6-7, Литкабелис Литва – 6-7, Клуж Румыния – 4-9, Цедевита-Олимпия Словения – 3-10.

Группа B

Тренто Италия  –  Тюрк Телеком Турция
Дата проведения
7 февраля, 22.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 11-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 9-4, Тюрк Телеком Турция – 8-4, Париж Франция – 8-5, Промитеас Греция – 8-5, Будучность Черногория – 8-5, Лондон Лайонс Великобритания – 5-8, Гамбург Германия – 4-9, Тренто Италия – 2-11, Шленск Польша – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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