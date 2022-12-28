Александр Везенков может пропустить дерби с «Пао» из-за травмы
Форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы.
Везенков пропустил матч чемпионата Греции против «Кардицаса» (89:75) во вторник и тренировку команды в среду.
«Олимпиакосу» предстоит принципиальная встреча с «Панатинаикосом» в Евролиге в пятницу. Участие Везенкова в игре находится под вопросом.
Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену
Комментарии