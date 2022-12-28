Александр Везенков может пропустить дерби с «Пао» из-за травмы

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Александар Везенков Кардицас Баскетбол

Форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы.

Везенков пропустил матч чемпионата Греции против «Кардицаса» (89:75) во вторник и тренировку команды в среду.

«Олимпиакосу» предстоит принципиальная встреча с «Панатинаикосом» в Евролиге в пятницу. Участие Везенкова в игре находится под вопросом.

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