Александр Везенков может пропустить дерби с «Пао» из-за травмы

Форвард « » продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы.

Везенков пропустил матч чемпионата Греции против «Кардицаса» (89:75) во вторник и тренировку команды в среду.

«Олимпиакосу» предстоит принципиальная встреча с « » в в пятницу. Участие Везенкова в игре находится под вопросом.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену