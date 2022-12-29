Александар Везенков пропустит матч против «Панатинаикоса»
Форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков пропустит греческое дерби в рамках Евролиги против «Панатинаикоса».
Игрок не успел восстановиться после травмы приводящей мышцы правого бедра. Звездный форвард пропустил и тренировку в среду, и сегодняшнюю тренировку из-за спазма.
Везенков набирает в среднем 19,2 очка, 7,1 подбора и 2,0 передачи в нынешнем сезоне Евролиги.
Джек Бауэр против ЦСКА, внезапный Фридзон и 113 килограммов отличного Рейнольдса. Итоги декабря в Единой лиге от Рахона
Комментарии