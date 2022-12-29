Александар Везенков пропустит матч против «Панатинаикоса»

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Форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков пропустит греческое дерби в рамках Евролиги против «Панатинаикоса».

Игрок не успел восстановиться после травмы приводящей мышцы правого бедра. Звездный форвард пропустил и тренировку в среду, и сегодняшнюю тренировку из-за спазма.

Везенков набирает в среднем 19,2 очка, 7,1 подбора и 2,0 передачи в нынешнем сезоне Евролиги.

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