Единая лига ВТБ. «Самара» в гостях сыграет с «Минском»

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В субботу, 11 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится матч команд группы Б.

«Самара» в гостях сыграет с белорусским «Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа Б

Минск – Самара
Дата проведения
11 февраля, 17.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Положение команд: Парма – 11-13, Самара – 9-15, Автодор – 9-15, Енисей – 8-17, Астана – 5-19, Минск – 1-24.

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 25-1, УНИКС – 22-3, Зенит – 18-7, Нижний Новгород – 14-11, Локомотив-Кубань – 14-12, МБА – 13-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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