Единая лига ВТБ. «Самара» в гостях сыграет с «Минском»
В субботу, 11 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится матч команд группы Б.
«Самара» в гостях сыграет с белорусским «Минском».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа Б
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.00, «Falcon Club»
Положение команд: Парма – 11-13, Самара – 9-15, Автодор – 9-15, Енисей – 8-17, Астана – 5-19, Минск – 1-24.
Группа А
Положение команд: ЦСКА – 25-1, УНИКС – 22-3, Зенит – 18-7, Нижний Новгород – 14-11, Локомотив-Кубань – 14-12, МБА – 13-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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