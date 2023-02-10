Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» против ЦСКА

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В пятницу, 10 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится матч команд группы А.

«Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет московский ЦСКА, у которого в предыдущем туре прервалась серия из 24 побед.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Локомотив-Кубань – ЦСКА
Дата проведения
10 февраля, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 24-1, УНИКС – 22-3, Зенит – 18-7, Локомотив-Кубань – 14-11, Нижний Новгород – 14-11, МБА – 13-12.

Группа Б

Положение команд: Парма – 11-13, Самара – 9-15, Автодор – 9-15, Енисей – 8-17, Астана – 5-19, Минск – 1-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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