Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» против ЦСКА
В пятницу, 10 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится матч команд группы А.
«Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет московский ЦСКА, у которого в предыдущем туре прервалась серия из 24 побед.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 10 февраля, 20.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 24-1, УНИКС – 22-3, Зенит – 18-7, Локомотив-Кубань – 14-11, Нижний Новгород – 14-11, МБА – 13-12.
Группа Б
Положение команд: Парма – 11-13, Самара – 9-15, Автодор – 9-15, Енисей – 8-17, Астана – 5-19, Минск – 1-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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