Д’Анджело Расселл набрал 15 очков, 6 передач и 5 подборов в первом матче после возвращения в «Лейкерс»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА видео Д’Анджело Расселл Малик Бизли Джарред Вандербилт Баскетбол

Д’Анджело Расселл, Малик Бизли и Джарред Вандербилт в субботу дебютировали за «Лейкерс» и помогли команде одержать гостевую победу над действующим чемпионом лиги «Голден Стэйт» (109:103).

Расселл набрал 15 очков, сделал 6 передач и 5 подборов за 35 минут на паркете. Вандербилт  отметился 12 очками, 8 подборами и 4 передачами за 17 минут. На счету Бизли – 4 очка и 2 подбора за 16 минут.

Расселл был выбран «Лейкерс» под вторым номером на драфте НБА-2015. Летом 2017 года калифорнийцы обменяли игрока в «Бруклин».

В результате трехсторонней сделки перед дедлайном «Лейкерс» получили Расселла, Бизли и Вандербилта. Расселл Уэстбрук, Хуан Тоскано-Андерсон и Дэмиан Джонс перешли из «Лейкерс» в «Джаз» вместе с драфт-компенсацией в виде пика 1-го раунда «озерников» 2027 года (защищен в Топ-4). Майк Конли, Никил Александер-Уокер и пик 2-го раунда отправились в «Тимбервулвс».

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки

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6 комментариев

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Vagant
Ответ Lokomotiv__1992
У него и не будет много бросков ) тут есть Дэвис и есть Леброн ..а потом только Рассел и все остальные и состав глубокий и много хороших по настоящему игроков
Если дать ему мяч, будет. Сегодня мы как раз это наблюдали. Даже не смотря на то. что ему дали всего 16 минут - 0 из 6 трехи (5 с ведения), 3 потери.
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Lokomotiv__1992
Ответ Vagant
Просто не надо делать из Бизли звезду и давать ему мяч и кард бланш на броски. И все будет нормально. Ему 26 лет, вполне можно ждать некоего развития.
У него и не будет много бросков ) тут есть Дэвис и есть Леброн ..а потом только Рассел и все остальные и состав глубокий и много хороших по настоящему игроков
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Lokomotiv__1992
Ответ Vagant
После дедлайна сейчас, кроме Леброна, в ЛАЛ все игроки моложе 29.
Я уже писал свое мнение почему поменяли Беверли.. не потому что он плохой игрок, а потому что он бонально он стар и забирает минуты у других и играет не намного лучше , не делают разницу. ЛАЛ идут провели работу и собрали уже прямо сейчас молодой состав и не сказать что тут нету талантов .. к сожелению что бы это сделать им пришлось идти к этому долго и много ошибаться. Теперь дело за игроками , они должны начать побеждать )
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Vagant
Ответ Lokomotiv__1992
Тут даже без Леброна вполне хорошая команда ) Расселу надо только треху свою в этой команде найти , так то по сезону все норм у него с броском с любой дистанции… тут явное усиление , Рассела Черепашку будем вспоминать как страшный сон. Но главное подписание это Вандербилт .. Ну Миннисота вот понятно зачем его отдали , они не дружат с головой , уже у них он отличался топ защитой и эффективным был в нападении в Юте он не стал хуже , 23 года и будет только прогрессировать, очень надеюсь что с ним продлят контакт и в этом сезоне он многие даст команде . Бизли из этой троицы самое не надёжное подписание..когда он реально был топ опцией в нападении.. но последние два сезона играет на среднем уровне .. посмотрим что с него выйдет . Но главное что нету больше Рассела и его тупости с ним в составе мяч не реально двигать .. он просто не умеет играть без мяча , стоит и тупит .. а с мячом ходячая проблема .
Просто не надо делать из Бизли звезду и давать ему мяч и кард бланш на броски. И все будет нормально. Ему 26 лет, вполне можно ждать некоего развития.
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Vagant
После дедлайна сейчас, кроме Леброна, в ЛАЛ все игроки моложе 29.
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Lokomotiv__1992
Тут даже без Леброна вполне хорошая команда ) Расселу надо только треху свою в этой команде найти , так то по сезону все норм у него с броском с любой дистанции… тут явное усиление , Рассела Черепашку будем вспоминать как страшный сон. Но главное подписание это Вандербилт .. Ну Миннисота вот понятно зачем его отдали , они не дружат с головой , уже у них он отличался топ защитой и эффективным был в нападении в Юте он не стал хуже , 23 года и будет только прогрессировать, очень надеюсь что с ним продлят контакт и в этом сезоне он многие даст команде . Бизли из этой троицы самое не надёжное подписание..когда он реально был топ опцией в нападении.. но последние два сезона играет на среднем уровне .. посмотрим что с него выйдет . Но главное что нету больше Рассела и его тупости с ним в составе мяч не реально двигать .. он просто не умеет играть без мяча , стоит и тупит .. а с мячом ходячая проблема .
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