Д’Анджело Расселл набрал 15 очков, 6 передач и 5 подборов в первом матче после возвращения в «Лейкерс»

Д’Анджело Расселл, и в субботу дебютировали за «Лейкерс» и помогли команде одержать гостевую победу над действующим чемпионом лиги « » (109:103).

Расселл набрал 15 очков, сделал 6 передач и 5 подборов за 35 минут на паркете. Вандербилт отметился 12 очками, 8 подборами и 4 передачами за 17 минут. На счету Бизли – 4 очка и 2 подбора за 16 минут.

Расселл был выбран «Лейкерс» под вторым номером на драфте НБА-2015. Летом 2017 года калифорнийцы обменяли игрока в «Бруклин».

В результате трехсторонней сделки перед дедлайном «Лейкерс» получили Расселла, Бизли и Вандербилта. Расселл Уэстбрук, Хуан Тоскано-Андерсон и Дэмиан Джонс перешли из «Лейкерс» в «Джаз» вместе с драфт-компенсацией в виде пика 1-го раунда «озерников» 2027 года (защищен в Топ-4). Майк Конли, Никил Александер-Уокер и пик 2-го раунда отправились в «Тимбервулвс».

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