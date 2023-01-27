Болельщики попали снежком в голову Матиасу Лессору

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Перед началом белградского дерби между «Црвеной Звездой» и «Партизаном» в рамках 21-го тура Евролиги болельщики устроили беспорядки возле «Александар Николич Холла».

Центровой «Партизана» Матиас Лессор, бывший игрок «Црвены Звезды», при выходе на стадион в окружении полиции получил снежком по голове, который предположительно запустил один из болельщиков.

Во время разминки команд болельщики «Звезды» выкрикивали оскорбления в адрес игроков и руководителей «Партизана».

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1 комментарий

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