Желько Обрадович: «И «Црвена Звезда», и «Партизан» заслуживают играть в Евролиге»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Желимир Обрадович Партизан Црвена Звезда MTS Баскетбол

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович, несмотря на острую конкуренцию с «Црвеной звездой» на площадке и за ее пределами, считает, что оба белградских клуба достойны стать постоянными участниками Евролиги.

«Я думаю, что обе команды заслуживают играть в Евролиге. Говорят о возможном изменении формата и увеличении количества клубов. Я не знаю. Но считаю, что «Црвена звезда» и «Партизан» – клубы высокого уровня, потому что это касается не только нынешнего сезона. У нас есть серьезный проект на ближайшие годы. Евролига должна рассмотреть этот вопрос.

У нас отличная организация. Думаю, это видно со стороны. У нас есть болельщики. Все команды, приезжавшие в Белград, оставались довольны. Что может быть лучше для игрока, чем такие болельщики.

У нас хороший состав. Многие мои друзья и тренеры согласны с этим и говорят, что ценность наших игроков этим летом вырастет. Вопрос в том, удастся ли нам их сохранить.

Я считаю, что есть много причин дать «Партизану» статус постоянного участника Евролиги», – заявил Обрадович.

Желько Обрадович в России. Большое интервью о тренерской работе, Итудисе и роботах в баскетболе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий