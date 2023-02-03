Желько Обрадович: «И «Црвена Звезда», и «Партизан» заслуживают играть в Евролиге»

Главный тренер « » Желько Обрадович, несмотря на острую конкуренцию с «Црвеной звездой» на площадке и за ее пределами, считает, что оба белградских клуба достойны стать постоянными участниками Евролиги.

«Я думаю, что обе команды заслуживают играть в . Говорят о возможном изменении формата и увеличении количества клубов. Я не знаю. Но считаю, что « » и «Партизан» – клубы высокого уровня, потому что это касается не только нынешнего сезона. У нас есть серьезный проект на ближайшие годы. Евролига должна рассмотреть этот вопрос.

У нас отличная организация. Думаю, это видно со стороны. У нас есть болельщики. Все команды, приезжавшие в Белград, оставались довольны. Что может быть лучше для игрока, чем такие болельщики.

У нас хороший состав. Многие мои друзья и тренеры согласны с этим и говорят, что ценность наших игроков этим летом вырастет. Вопрос в том, удастся ли нам их сохранить.

Я считаю, что есть много причин дать «Партизану» статус постоянного участника Евролиги», – заявил Обрадович.

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