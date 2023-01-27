Душко Иванович: «У «Партизана» хорошие болельщики, но у «Црвены Звезды» лучше»

Главный тренер « » оценил расклад сил перед дерби с « » в .

Двух сербских грандов разделяет всего одна победа в турнирной таблице Евролиги.

«Мы не думаем об этом. Для нас это еще одна игра Евролиги. Больше всего мне хочется, чтобы мои игроки получали удовольствие.

Для нас каждый матч очень важен. Особенно перед нашими замечательными болельщиками. Мы хотим насладиться атмосферой и большим баскетболом.

После игры на «Штарк Арене» я хвалил поклонников «Партизана», потому что они здорово себя проявили, на игре была хорошая атмосфера. Но я думаю, что наши болельщики лучше. И они должны показать это в пятницу», – заявил Иванович.

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