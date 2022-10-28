Пол Пирс: «Лейкерс» хотят объединить Леброна с Вембаньямой, но забыли, что у них нет пика»

Прославленный игрок «Селткис» подколол «Лейкерс», которые стартовали с результатом 0-4 в новом сезоне.

«Лейкерс» думают, что они самые хитрые. Они хотят объединить Леброна с Вембаньямой в следующем сезоне.

Черт, но у них нет этого пика 🤷‍♂️», – написал Пирс в твиттере.

У «Нового Орлеана» в результате состоявшейся ранее сделки будет возможность обменяться с «Лейкерс» пиками первого раунда драфта-2023.

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