Пол Пирс: «Лейкерс» хотят объединить Леброна с Вембаньямой, но забыли, что у них нет пика»
Прославленный игрок «Селткис» Пол Пирс подколол «Лейкерс», которые стартовали с результатом 0-4 в новом сезоне.
«Лейкерс» думают, что они самые хитрые. Они хотят объединить Леброна с Вембаньямой в следующем сезоне.
Черт, но у них нет этого пика 🤷♂️», – написал Пирс в твиттере.
У «Нового Орлеана» в результате состоявшейся ранее сделки будет возможность обменяться с «Лейкерс» пиками первого раунда драфта-2023.
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