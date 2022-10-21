Форвард «Лейкерс» в четверг вошел в десятку лучших в истории НБА по реализованным 3-очковым за карьеру.

В матче с «Клипперс» (97:103) Джеймс реализовал 2 из 8 из-за дуги. 37-летний баскетболист довел карьерный показатель до отметки 2 145.

Джеймс поднялся с 11-го на 9-е место, обойдя сразу чемпиона НБА в составе «Селтикс» (2 143) и продолжающего карьеру лидера «Блэйзерс» (2 144).

Лидер НБА по 3-очковым – Стефен Карри из «Уорриорз» (3 121).

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?