Леброн обогнал Пола Пирса по точным 3-очковым в НБА и вошел в десятку лучших
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в четверг вошел в десятку лучших в истории НБА по реализованным 3-очковым за карьеру.
В матче с «Клипперс» (97:103) Джеймс реализовал 2 из 8 из-за дуги. 37-летний баскетболист довел карьерный показатель до отметки 2 145.
Джеймс поднялся с 11-го на 9-е место, обойдя сразу чемпиона НБА в составе «Селтикс» Пола Пирса (2 143) и продолжающего карьеру лидера «Блэйзерс» Дэмиана Лилларда (2 144).
Лидер НБА по 3-очковым – Стефен Карри из «Уорриорз» (3 121).
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