Сергей Базаревич: «Самара» находится в неплохой форме, но нас подвели ошибки и низкий процент попаданий»

Главный тренер «Самары» отметил влияние реализации бросков на исход матча против « » (83:93) в лиге ВТБ.

«Я бы хотел поздравить соперника. Они сыграли очень хороший матч, попадали в критической ситуации, иногда и тяжелые, и счастливые мячи. Мы позволили сделать «Автодору» слишком большой отрыв в первой половине. В Саратове всегда трудно играть. Мы, на мой взгляд, находимся в неплохой форме, но нас подвели небольшие ошибки и низкий процент попаданий трехочковых во второй половине», – сказал Базаревич.

«Автодор» после назначения нового главного тренера Бранислава Вичентича прервал серию из четырех поражений. Саратовцы отстают от «Самары» на одну победу в борьбе за место в плей-офф Лиги ВТБ.

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